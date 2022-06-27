اليوم السابع
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وزير إيطالي يشدد على ضرورة ترشيد المياه بسبب الجفاف وقلة الأمطار

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:18 م
وزير إيطالي يشدد على ضرورة ترشيد المياه بسبب الجفاف وقلة الأمطار دعوات لترشيد استهلاك المياه فى ايطاليا
فاطمة شوقى

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شدد وزير السياسات الزراعية الإيطالى ستيفانو باتوانيللي، على ضرورة ترشيد المياه فى ضوء "نقص الموارد المائية"، وقال إن إعطاء الأولوية للاستخدامات "المدنية، الحيوانية والزراعية" ثم تأتى الصناعة.

 

وأضاف الوزير الايطالى : "فى الوقت الحالي" نقوم ببناء صورة واضحة عن حالة الطوارئ لتحديد المعايير، حتى لو لم يتم حل الوضع بحالة الطوارئ، إذا لم تمطر"، حسبما قالت وكالة اكى الإيطالية. 

 

وقال وزير السياسات الزراعية الإيطالي، فى تصريحات إذاعية اليوم الإثنين، أن هذه المسألة "يجب رفعها إلى مستوى مركزى لتجنب الخلافات بين المقاطعات"، مضيفاً: "يجب أن نسعى جاهدين لحل مسألة استخدام المياه هيكليًا"، وكرر التأكيد على "وجوب أن نفكر الآن بإبطاء استخدام الموارد المائية قدر الإمكان لاستخدامات أخرى غير المجال المدنى والحيواني".

 

ورأى باتوانيلى أن الحل "يكمن فى الحاجة إلى زيادة قدرة تجميع المياه من خلال خطة تتكيف مع تلبية احتياجات المدن".

 

واختتم بالقول أن الأمر لا يتطلب شبكات توزيع ضخمة، بل نشر محطات صغيرة فى جميع أنحاء الأقاليم".

 


ايطاليا

الجفاف

ترشيد الماء

تغير المناخ



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