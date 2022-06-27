وزيرة التجارة السابقة: نعانى من أزمات دولية ويجب حل مشاكل الاقتصاد المصرى جذريا

كتب ـ محمد صبحى

أكدت الدكتورة سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة سابقا وأستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن هناك استخدام مبالغ فيه لمصطلح التنمية المستدامة وتحول هذا المصطلح وكأنه الهدف الرئيسي من الاقتصاد المصري مما جعلنا ننسى طبيعة اقتصادنا والمعوقات والموارد المهدرة في مصر.

وأضافت الدكتورة سميحة فوزى، فى كلمة لها بجلسة التحول الهيكلي المعاصر ودوره في التنمية المستدامة للدولة المصرية بالمؤتمر السنوى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن النظرة إلى التنمية المستدامة شيء إيجابي، ولكن دون أن نفقد بوصلة مشاكلنا الأساسية وطبيعة الاقتصاد المصري وخصوصيته .

وتابعت: "نواجه بالفعل أزمات دولية سواء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ولكن الحقيقة أن الاقتصاد المصري يعانى من مشاكل مزمنة لابد من حلها بشكل جذري مثل مشكلات قطاعات الصحة والتعليم" .

وقالت وزيرة الصناعة السابقة، أنه لابد من التعامل مع المشاكل الاقتصادية المصرية بحجمها الحقيقي للوصول إلى حلول هامة تفيد الدولة المصرية وشعبها.

جدير بالذكر، أن المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .