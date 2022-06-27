ورشة للأطفال عن صناعة ورق البردي والفنون المرتبطة به بالمتحف القومي للحضارة المصرية

كتب محمد أسعد

أقام المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ورشة تراثية عن حرفة صناعة ورق البردى والفنون المرتبطة بها، وذلك بمشاركة أشهر فناني صناعة ورق البردي، من بينهم الفنان عاطف على سليمان من محافظة الشرقية، والذى قام بشرح أساليب زراعة نبات البردي، التي تشتهر بزراعته المحافظة وكيفية تحضيره كما كان متبع في العصور المصرية القديمة.

وأوضحت نانسي عمار أخصائي تراث أول وتواصل حضاري بالمتحف، أنه خلال الورشة تم استعراض طرق تصميم الرسومات والزخارف ورسم رموز الكتابة المصرية القديمة على ورق البردي.

وأضافت منار حسن أخصائي تراث أول وتواصل حضاري بالمتحف، أن مركز ترميم وصيانة الآثار بالمتحف شارك في الورشة بتقديم ورشة علمية تفاعلية عن صناعة الأحبار التي كان يستخدمها المصري القديم في الكتابة وكيفية تركيبها من مواد طبيعية، قدمتها الدكتورة منى جاويش أخصائي ترميم مخطوطات ووثائق أثرية بالمتحف.

وأبدى المشاركين في الورشة إعجابهم بالنماذج التي تم عرضها خلال الورشة لأشكال متنوعة من ورق البردي تبرز مدى روعة الفن المصري القديم على مر العصور.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف عن إقامة المتحف لمثل هذه الورش والتي تعكس الرؤية الاستراتيجية للمتحف تتمثل في تأسيس منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع تكون دافعة للنمو والتقدم، وتفتح أمام المواطن المصري آفاقا واسعة لتلقى العلم واكتساب المعرفة والإدراك الواعي لتاريخه وتراثه الحضاري.

وأشارت فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، بأن هذه الورش تهدف إلى تعميق الولاء والانتماء للهوية المصرية فضلاً عن الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والتراثية والفنية بصورة مبتكرة.

واختتمت الورشة بتسليم شهادات تقدير لجميع المشاركين.