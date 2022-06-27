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هبوط مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الإثنين.. ورأس المال يخسر 9.7 مليار جنيه

الإثنين، 27 يونيو 2022 02:59 م
هبوط مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الإثنين.. ورأس المال يخسر 9.7 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 623.740 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.99%، ليغلق عند مستوى 9255 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 1656 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 11350 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 3739 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 1736 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 2566 نقطة.
 

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