نيابة العطارين تحبس عاطلين لحيازتهما كمية من الحشيش في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 75 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 7.500 كيلو، بقصد الاتجار به، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، بالاتجار فى المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة العطارين، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما حال استقلالها سيارة بدائرة القسم وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول، وبمواجهتهما إعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.













