مياه المنوفية: تجديد شهادة TSM لمحطة مياه ميت موسى البحارى

فريق المحافظات

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه ميت موسى البحارى للمرة الثانية، والتى تأتى ضمن خطة عمل الشركة لعام 2022م بهدف حصول محطات المياه المرشحة ومحطات معالجة الصرف الصحى على تلك الشهادة.



وأضاف نجيب أن محطة مياه ميت موسى البحارى التابعة لفرع الشركة بشبين الكوم اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الالكترونية وتطبيق نظم حديثة فى التشغيل والادارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى ادارة منظومة المياه بالمناطق التى تخدمها المحطة علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.



وأوضح نجيب، حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.



ووجه نجيب الشكر لجميع العاملين بمنظومة TSM على الأداء المتميز مؤكدًا تأهيل باقى المحطات للحصول على الشهادة.



جانب من الحدث (1)



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جانب من الحدث (3)







