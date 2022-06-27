مياه القناة: استمرار فريق التوعية فى تحميل تطبيق قراءتي للمواطنين

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إنه فى إطار الارتقاء بمنظومة الخدمة التكنولوجية المقدمة لعملاء الشركة بمحافظات القناة، واستحداث وسائل اتصال تكنولوجية حديثة، تيسيرًا على المواطنين فى الخدمات المقدمة إليهم، فقد أعلنت الشركة فى وقت سابق عن استخدام برنامج قراءتى لتسجيل قراءاة عداد المياه فى الفترة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى.

وأشار رئيس الشركة استمرار فريق التوعية بالشركة فى القيام بدوره فى التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع بنطاق محافظات القناة بالقيام بحملات التوعية لكافة الخدمات التكنولوجية التى تقدم للجماهير على مستوى محافظات القناة ، والقيام بتحميل التطبيق للمواطنين وانشاء الحساب الخاص بهم وشرح الخطوات اللازمة لاستخدام التطبيق شهريا بعدد من المناطق ، بالإضافة إلى التوعية بترشيد استهلاك المياه، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه باعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة 2030 .

ففى محافظة الإسماعيلية، يستمر فريق التوعية بالشركة بعمل لقاءات مباشرة مع جمهور العملاء للتوعية بأهمية ترشيد المياه والتعريف بكافة الخدمات التى تقدمها الشركة، وكذلك التطبيقات الجديدة والتى من شأنها التيسير على المواطنين، ومنها تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة العداد فى عدد من المراكز والمدن بالقنطرة غرب وأبوصوير بالتعاون المراكز التجارية بالمناطق بتوعية المواطنين بأهمية تطبيق قراءتى وقيامهم بتحميل التطبيق وشرح خطوات التعامل مع البرنامج لتسجيل القراءات شهريا ، وكذلك تطبيق 125 لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء وغيرها من الخدمات الاخرى التى تقدمها الشركة.

وأوضح رئيس شركة مياه القناة إلى أن استمرار حملات التوعية بكافة الخدمات والتطبيقات التى تقدمها الشركة لعملاءها بنطاق محافظات القناة ياتى فى اطار تطبيق سياسات الشركة الهادفة للارتقاء بالأداء المؤسسى ومحاولة التيسير على عملاء الشركة فى تسجيل قراءات عدادات المياه وتسجيل شكاوى العملاء والرد على كافة استفسارات العملاء من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.



جانب من مرور فريق التوعية على المواطنين (1)



جانب من مرور فريق التوعية على المواطنين (2)



جانب من مرور فريق التوعية على المواطنين (3)



جانب من مرور فريق التوعية على المواطنين (4)



جانب من مرور فريق التوعية على المواطنين (5)