موهبة لازم تسمعها.. توتا فريد 11 سنة تبدع فى الغناء لجيل العظماء .. لايف

فريق المحافظات

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع أحد المواهب بمحافظة المنوفية، والتى تمكنت رغم صغر سنها تغنى لعظماء الفن الجميل وبموهبة متميزة.



توتا فريد، وهو الاسم الفنى التى أطلقته الأسرة على الطالبة " بتول فريد القرشى " صاحبة ال 11 عام، وبدأت الغناء فى سن الرابعة من عمرها، علاوة على تفوقها الدراسى، وحصولها على شهادات تقدير بكل المواد فى كل المراحل التعليمية.



وقالت توتا أنها تغنى لعبد الحليم حافظ وام كلثوم وفيروز وعفاف راضى وعليا التونسية ونجاح سلام والفنانة صباح وميادة الحناوى ومطربين جدد حاليا وأكثر من ذلك.



وتابعت توتا أنها حصلت على العديد من شهادات التقدير لتفوقها فى الثقافة الفنية من المدرسة ثم تم تكريمها من الإدارة والمحافظة وقصر الثقافة بشبين الكوم.



وعن حلم حياتها قالت توتا أنها تتمنى أن تغنى بقياده المايسترو عمر خيرت وتشارك فى كورال الأوبرا وأن تقدم حفلات غنائية كبيرة لمصر، وخصوصا أمام الرئيس وأن تراها الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وتتبنى موهبتها.





وأكدت والدة توتا أنها مطربة فى المسرح منذ عامين وتغنى لكل الفنانين الفن القديم وتحفظ 40 أغنية لكل الفنانين العظماء وبيسموها صوت مصر.



الطفلة توتا فريد (1)



الطفلة توتا فريد (2)



توتا فريد 11 سنة وبتغنى لجيل العظماء (1)



توتا فريد 11 سنة وبتغنى لجيل العظماء (2)



توتا فريد 11 سنة وبتغنى لجيل العظماء (3)