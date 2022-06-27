موسكو: الرئيس بوتين سيشارك في قمة "مجموعة العشرين" بإندونيسيا

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كشف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، عن قبول الرئيس فلاديمير بوتين، دعوة إندونيسيا للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين"، موضحًا أن شكل المشاركة لا يزال قيد التحديد.



وأكد أوشاكوف - في تصريحات، أوردتها قناة "روسيا اليوم" - أن الرئيس بوتين سيشارك في قمة "مجموعة العشرين"، لافتًا إلى أنه لا يعلم هل سيحضر الرئيس أم سيشارك عبر تقنية الفيديو.



وأضاف أن : "الدعوة حاليًا للرئيس تمت بشكل شخصي، ولكن لا يزال هناك الكثير من الوقت"، معربًا عن آمله أن يسمح الوباء بعقد هذا المنتدى المهم بشكل شخصي، وليس عبر الفيديو كونفرانس".



وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى حاولت الضغط على إندونيسيا التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، لمنع روسيا من المشاركة في القمة التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر.