منتجات البترول تقود ارتفاعات صادرات الوقود لـ1.950 مليار دولار مارس الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية من الوقود ارتفاعا ملحوظا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الوقود نحو مليار و950 مليون دولار فى شهر مارس الماضى، ارتفاعا من 904 مليون و965 ألف دولار فى شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت مليار و45 مليون دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن صادرات الوقود توزعت بين البترول الخام وبلغت قيمته 350 مليونا و590 ألف دولار فى شهر مارس الماضى، مقابل 201 مليون و345 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 149 مليونا و245 ألف دولار، كما بلغت صادرات منتجات البترول نحو مليار و376 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 602 مليون و107 آلاف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 774 مليونا و340 ألف دولار.

وتضمنت قائمة صادرات الوقود أيضا الفحم بأنواعه والتى شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث سجلت نحو 5 ملايين و860 ألف دولار فى مارس الماضى، مقابل 360 ألف دولار فقط فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 5 ملايين و500 ألف دولار.

وإجمالا بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية فى شهر مارس الماضى، نحو 5.48 مليار دولار، مقابل 3.81 مليار دولار فى شهر مارس المناظر عام 2021، بزيادة بلغت نسبتها 44.1%.