ملابس العيد بنص التمن بمعرض فيصل واللحوم بـ105 جنيهات.. لايف

كتب ـ سيد الخلفاوى

رصد "اليوم السابع" التخفيضات الموجودة بمعرض فيصل بالجيزة لمستلزمات عيد الأضحى ، حيث وصلت التخفيضات على الملابس 50% وعلى باقى السلع من 10 لـ30%.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن معرض "مبادرة دعم" هو أحد أضخم المعارض لمستلزمات العيد والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة والذي تم اقامته بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل في حي بولاق الدكرور وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وفي ضوء الجهود المبذولة لضبط أسعار السلع واللحوم بالأسواق.

وأضاف محافظ الجيزة، أن المعرض يشارك فيه 80 عارض ويوفر السلع الغذائية والملابس بتخفيضات تصل لـ30% إلي جانب اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان.