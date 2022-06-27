اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 05:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ملابس العيد بنص التمن بمعرض فيصل واللحوم بـ105 جنيهات.. لايف

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:50 م
ملابس العيد بنص التمن بمعرض فيصل واللحوم بـ105 جنيهات.. لايف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصد "اليوم السابع" التخفيضات الموجودة بمعرض فيصل بالجيزة لمستلزمات عيد الأضحى، حيث وصلت التخفيضات على الملابس 50% وعلى باقى السلع من 10 لـ30%.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن معرض "مبادرة دعم" هو أحد أضخم المعارض لمستلزمات العيد والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة والذي تم اقامته بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل في حي بولاق الدكرور وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وفي ضوء الجهود المبذولة لضبط أسعار السلع واللحوم بالأسواق. 
 
 
وأضاف محافظ الجيزة، أن المعرض يشارك فيه 80 عارض ويوفر السلع الغذائية والملابس بتخفيضات تصل لـ30% إلي جانب اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان.
 
 

معرض فيصل

معرض السلع

تخفيضات السلع



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة