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مصر تعزى الأردن في ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بالعقبة

الإثنين، 27 يونيو 2022 07:28 م
مصر تعزى الأردن في ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بالعقبة حادث الصهريج في الأردن
كتب - أحمد حمعة

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تتقدم جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، بخالص التعازي وصادق المواساة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة.
 
وتُعرب مصر، حكومة وشعبًا - بحسب بيان لوزارة الخارجية - عن صادق تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المُصابين، مؤكدةً على وقوفها مع حكومة وشعب الأردن الشقيق في هذا المُصاب الأليم.
 
وكان قد أعلن وزير الإعلام الأردني، ارتفاع عدد ضحايا تسريب الغاز فى العقبة الأردنية إلى 11 قتيلا، وإصابة 251 آخرين، من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، بحسب ما نقلته مديرية الأمن العام الأردنية.
 
من جانبه أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، أنه وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية تم تعزيز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.
 
ودعا المركز المواطنين في العقبة إلى عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الإسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام، في ميناء العقبة.
 
وأكد المركز على توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية.

 


حادث تسرب غاز في الاردن

الخارجيه المصريه

ضحايا تسرب غاز في الاردن

ضحايا حادث تسرب غاز في الاردن



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