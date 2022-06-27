مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر تصادم أتوبيس وسيارة بالقاهرة الجديدة.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون إثر حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق خدمات المصانع اتجاه طريق السخنة بالقاهرة الجديدة، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين لمستشفى البنك الأهلى بالقرب من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وعلى الفور تم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الخدمات بالقاهرة الجديدة بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.