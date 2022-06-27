مصرع مسن صدمه ميكروباص بدار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج

استقبل مستشفى أخميم المركزى مسن يبلغ من العمر 68 سنة محولا من مستشفى دار السلام المركزى مصابا باشتباه ما بعد الإرتجاج " وتوفى أثناء محاولة إسعافه وذلك على إثر اصطدام سيارة ميكروباص به.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد باصطدام سيارة ميكروباص بأحد الأشخاص وتم نقله للمستشفى وتوفى عقب ذلك.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوصول المدعو عبد الحليم ا ا - 68 سنة بالمعاش ويقيم دائرة مركز دار السلام إلى المستشفى المركزى مصاباً " بكسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج " وتم تحويله لمستشفى أخميم المركزى وتوفى فور وصوله.

وبسؤال نجله المدعو محمد ع ا ا 38 سنة سائق ويقيم بذات الناحية أشار بأنه أثناء سير والده المذكور بالطريق بذات الناحية اصطدمت بـه السيارة ميكروباص " قيادة المدعو عبد الرحمن ح ع ح 41 سنة سائق ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه إصابته ووفاته وأتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأن فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.