اليوم السابع
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مصرع عامل انهار عليه عقار قديم خلال تعاطي المخدرات في أوسيم

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:08 ص
مصرع عامل انهار عليه عقار قديم خلال تعاطي المخدرات في أوسيم انهيار عقار .. ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى عامل مصرعه نتيجة انهيار عقار عليه بمنطقة أوسيم في الجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث أن المتوفي توجه لتعاطي مواد مخدرة داخل العقار الخالي من السكان، فانهار عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة عامل أسفل عقار منهار في منطقة أوسيم، وتوصل رجال المباحث لهوية المتوفي، وتبين أنه مقيم بأوسيم، معتاد تعاطي المواد المخدرة، وأنه توجه لتعاطي المخدرات داخل عقار قديم خال من السكان، فانهار عليه، مما أسفر عن مصرعه. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
 
 

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