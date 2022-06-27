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مصرع طفل غرقا لعدم إجادته السباحة في إحدى الترع بالغربية

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:18 ص
مصرع طفل غرقا لعدم إجادته السباحة في إحدى الترع بالغربية جثة -ارشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى طفل مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه ترعة قرية إبيار، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع طفل يدعى "مالك.ح.ش" 13 سنة مقيم بقرية إبيار مركز كفر الزيات محافظة الغربية، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين حدوث الوفاة نتيجة الغرق لعدم اجادته السباحة ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



 


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