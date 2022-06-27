مصرع طفلين غرقا خلال السباحة فى ترعة بقنا

لقى طفلان مصرعهما، اليوم الإثنين، غرقا خلال السباحة في ترعة كوبري الدومة بقنا.
تلقى اللواء مسعد أبزطوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا بغرق طفلين خلال السباحة في ترعة كوبري الدومة بقنا.
تم انتشال جثة طفل واحد نقلت عبر مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وجاري البحث عن الجثة الثانية، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها.
تم تحرير محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
جثة -ارشيفية
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لقى طفلان مصرعهما، اليوم الإثنين، غرقا خلال السباحة في ترعة كوبري الدومة بقنا.
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