مصرع طالب في الصف الثالث بالثانوية الأزهرية أسفل عجلات القطار بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي طالب بالصف الثالث بالثانوية الأزهرية، مصرعه، اليوم الإثنين؛ أسفل عجلات القطار، أثناء محاولته عبور المزلقان من مكان غير مخصص لعبور المشاه بالقرب من مزلقان العربي بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي، بوصول "احمد ح م ح" ١٨ سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهرى، مقيم كفر صقر، جثة هامدة.



وتبين مصرع الطالب أثناء محاولته عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بناحية مزلقان العربي بندر الوكبير بدائرة مركز شرطة أبو كبير، إذ صدمه القطار رقم 334 القادم من المنصورة متجه لمحافظة القاهرة.



وتبين من توقيع الكشف الطبي على الجثة من قبل مفتش الصحة حدوث الوفاة نتيجة اشتباه كسر بقاع الجمجمة وهبوط حاد في الدورة الدموية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4021 إداري أبو كبير لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

