اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 01:47 م
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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث قطار شمال شرق التشيك

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:16 م
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث قطار شمال شرق التشيك قطار سريع - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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لقي سائق قطار سريع مصرعه صباح اليوم الإثنين في التشيك عندما اصطدم قطار من طراز "بندولينو" بقاطرة في محطة "بوهومين" بإقليم "سيليزيا مورافيا" شمال شرق البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه متحدث باسم السكك الحديدية التشيكية.

وذكر راديو براغ الدولي في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء الحادث بينهم أحد أفراد طاقم القطار وأربعة أشخاص آخرين كانوا يعملون عند قاطرة التحويل.


بدوره، قال رئيس هيئة التفتيش السكك الحديدية يان كوتشيرا "إن السبب الأكثر ترجيحا لوقوع الحادث هو فشل سائق القطار في احترام إشارة توقف".

 


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