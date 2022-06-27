مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث قطار شمال شرق التشيك

وذكر راديو براغ الدولي في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء الحادث بينهم أحد أفراد طاقم القطار وأربعة أشخاص آخرين كانوا يعملون عند قاطرة التحويل.



بدوره، قال رئيس هيئة التفتيش السكك الحديدية يان كوتشيرا "إن السبب الأكثر ترجيحا لوقوع الحادث هو فشل سائق القطار في احترام إشارة توقف".