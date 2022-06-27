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مصرع شخصين وإصابة 10 إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الصحراوى

الإثنين، 27 يونيو 2022 01:11 ص
مصرع شخصين وإصابة 10 إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الصحراوى حادث - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخصان مصرعهم وأصيب 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص واشتعال النيران به اعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وقام رجال الحماية المدنية بإخماد الحريق وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى نطاق القاهرة، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

 

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن مصرع شخصان وإصابة 10 آخرين، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

 


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