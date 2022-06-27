مصرع شاب على يد نجل عمه بطعنة بالرقبة بسبب لهو الأطفال بقرية بالشرقية

استقبل مستشفى بلبيس المركزى بمحافظة الشرقية، منذ قليل، شابا مصابا بطعنة نافذة بالرقبة وتوفى متأثرا بإصابته، حيث تعدى عليه نجل عنه بسلاح أبيض بسبب لهو الأطفال وتم التحفظ على جثته بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس بوصول" محمد فتحى سليم " 30 عاما مقيم قرية بنى عليم دائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، وضباط المباحث إلى موقع البلاغ وتبين قيام "أيمن "45 عاما عاما، بالتعدى على نجل عمه المجنى عليه إثر مشاجرة نشبت بين أبناء العمومة بالقرب من ملعب القرية، بسبب لهو الأطفال تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة، التى قررت انتداب فريق من الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.