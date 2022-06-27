مصرع شاب تحت عجلات القطار فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقى شاب مصرعه، صباح اليوم الإثنين، متأثراً بإصابته بعدما اصطدم بالقطار خلال عبوره قضبان القطار متجهاً لعمله بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد.



استقبلت مستشفى المبره - إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، محمد أحمد ندا ابراهيم - 28 سنه، مصابًا بادعاء تصادم بالقطار أثناء مروره للذهاب لعمله، وتوفي المصاب داخل المستشفي أثناء عمل الإسعافات الأولية.



تم تحرير محضر بالواقعة، ووضع الجثه بالمشرحه تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى المبره، ووجه اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، رجال المباحث بالوقوف على ملابسات الواقعة.









