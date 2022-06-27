مصرع سائق فى حادث تصادم سيارتين نقل بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

لقي سائق مصرعه في حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق الكريمات في أطفيح بمحافظة الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الكريمات في أطفيح، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين تصادم سيارتين نقل مما أسفر عن مصرع سائق وحدوث تلفيات كبيرة بالسيارتين، وتم نقل جثة السائق إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.