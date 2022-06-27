مستوطنون يواصلون انتهاكاتهم في جنين ونابلس والاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا

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واصل مستوطنون إسرائيليون، الأحد، انتهاكاتهم في محافظتي "جنين" و"نابلس" الواقعتين في شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن مجموعة من مُستوطني مستوطنة "يتسهار" المعروفين بعنفهم المفرط، هاجمت منازل المواطنين الفلسطينيين في الجهة الجنوبية من قرية "مادما" في جنوب نابلس وتصدى لهم المواطنون، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي محافظة جنين، هاجم مستوطنون من مستوطنة "مابو دوتان" أراضي الفلسطينيين في بلدة يعبد واقتحموا أرضا زراعية وردموا بئر مياه بالبلدة.

وصعد المستوطنون في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ أصيب يوم أمس مواطن فلسطيني بجروح في رأسه وأحرق المستوطنون مركبته في هجوم استهدف منطقة واقعة بين قريتي المغير وترمسعيا شرق محافظة رام الله بوسط الضفة، فيما استشهد الشاب علي حسن (27 عامًا) مساء الثلاثاء الماضي، جراء تعرضه للطعن المباشر في القلب من قبل مستوطن في شرق سلفيت.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يزن مؤيد السعدي (27 عاما) على حاجز عسكري أقامته على طريق نابلس- جنين.

وتعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين من باب التضييق عليهم.