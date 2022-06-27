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مستشار الرئيس للصحة: كورونا موجود رغم قلة الإصابات ولم نقر جرعة رابعة للقاح

الإثنين، 27 يونيو 2022 07:29 م
مستشار الرئيس للصحة: كورونا موجود رغم قلة الإصابات ولم نقر جرعة رابعة للقاح الدكتور محمد عوض تاج الدين
كتب إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن فيروس كورونا ما زال موجودا، رغم ضعف الفيروس وانعكاس ذلك على قلة الإصابات، ولكن يجب الاستمرار فى الاحتياط للوقاية من الإصابة بالفيروس.

 

أضاف عوض تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، أن المنظومة التى تم من خلالها توفير كل اللقاحات لمصر، لقت دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك توافرت كل أنواع اللقاحات بالدولة.

 

وأوضح محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الدولة قامت بتطعيم الكثير من المواطنين بكل اللقاحات بالجرعتين، وهناك 2.5 مليون مصرى حصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وما زالت مصر مستمرة فى تطعيم المواطنين، داعيا كل من لم يتلقى لقاح كورونا، بضرورة الحصول عليه للوقاية من الفيروس ومخاطرة، مردفا: "لم نبدأ فى الجرعة الرابعة، وهذا يحدده زيادة عدد الحالات فى شهر سبتمبر المقبل".

 

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: "الفيروسات فى حالة ديناميكية مستمرة، وتتحور بشكل دائم، لذا تأخذ منظمة الصحة العالمية احتياطاتها وتنبه بمخاطر الفيروس وانتشاره، وكل دولة تتعامل على ما يستلزم القيام به".

 


محمد عوض تاج الدين

مستشار رئيس الجمهورية للصحة

كورونا

كورونا في مصر

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