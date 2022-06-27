اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 04:14 م
أكرم القصاص
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معلقا على إعدام إثيوبيا 7 جنود..

مستشار البرهان: التآمر بالحدود الشرقية مرتبط بمخططات فى الخرطوم

الإثنين، 27 يونيو 2022 02:47 م
مستشار البرهان: التآمر بالحدود الشرقية مرتبط بمخططات فى الخرطوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان
أ.ش.أ

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قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان العميد الطاهر أبو هاجة، تعليقا على إعدام الجيش الإثيوبي لسبعة جنود ومواطن سودانيين، إن ما يُخطط هناك (حدود السودان الشرقية) يرتبط بمخططات في الخرطوم مصدرها واحد.
 
وأضاف أبو هاجة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن "التآمر الذي يحدث في حدودنا وما يخطط له هنا (بالخرطوم) خلال الأيام القادمة كله يخرج من مشكاة واحدة".
 
وأوضح أن هدف هذه المؤمرات هو زعزعة الأمن القومي للسودان واستقراره، مؤكدا أن هذه التحركات مرصودة وستتحطم عند صخرة إرادة الأغلبية الصامتة من جماهير الشعب السوداني وتماسك المنظومة الأمنية.

السودان

اثيوبيا

الجيش الإثيوبي

الخرطوم



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