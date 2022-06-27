مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي فى مسقط.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى حماية الأمن القومى العربى على طاولة مباحثات الرئيس السيسى مع سلطان عمان وملك البحرين.

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