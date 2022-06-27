مدير شباب ورياضة الأقصر يشارك في مناقشة مجلس الشيوخ لإنشاء استاد دولي بالمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

حضر صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، داخل مجلس الشيوخ فعاليات جلسة أقيمت خصوصاً لبحث إنشاء إستاد دولي بمحافظة الأقصر، حيث إن المحافظة تتمتع بمكانة خاصة عالمياً ولديها القدرة على إقامة بطولات دولية وعالمية.



ويقول مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمت مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد عطا الله إسماعيل عضو مجلس الشيوخ بالأقصر، حيث حضر الجلسة الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، وممثل من وزارة الشباب والرياضة وممثل من وزارة التخطيط، وأعضاء لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، حيث كانت جلسة مكللة بالنجاح.



وشدد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، على أنه تم الإتفاق على عمل المعاينات المبدئية لإختيار المكان الذي سيقام عليه الإستاد الدولي بمحافظة الأقصر، وذلك من المواقع المقترحة والصادر لها قرار تخصيص وذلك بحضور ممدوح مدير إدارة الإستثمار الرياضي.



وفى نفس السياق حصد شباب محافظة الأقصر، على مراكز متقدمة فى ختام الأنشطة بمراكز شباب مصر، حيث شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل ختام الأنشطة مراكز شباب مصر والمقام تحت شعار "مراكز شباب من اجل جمهورية جديدة، والذي ينفذه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.



وتم خلال الحفل الختامي تكريم فريق مركز شباب المدامود الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى خماسى كرة القدم ببطولة إتحاد شباب مصر، وكذلك تكريم شابان من الأقصر حصلا علي اول بطولة رسمية للبلاستيشن "فيفا 22"، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وهم محمد رجب وحسين عاطف الحاصلين على كأس البطولة، وذلك برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبدة مدير ادارة خدمات الشباب بالأقصر، وتحت إشراف كابتن على أبو المجد وكابتن أحمد محمود علي، ومدير فرع إتحاد شباب مصر بالأقصر حماده مدني.



