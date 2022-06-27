مخالفات السيارات.. بوابة مرور مصر الإلكترونية تتيح الاستعلام واستخراج الشهادات

كتب عبد الرحمن سيد

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، لقائدى السيارات طرقا جديدة إلكترونية للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أون لاين دون الحاجة إلى الذهاب لوحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات.

ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات وهى:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.

- اختر خدمات المرور.

- اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية، على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا بين المواطنين.