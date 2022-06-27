محافظ دمياط تترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة وتشغيل مواقف سيارات الأجرة

دمياط معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع اللجنة العليا لإدارة وتشغيل مواقف سيارات الأجرة، المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد محمد سيف مدير إدارة المرور وأعضاء اللجنة ونقيب السائقين.



وتناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة باجتماعها السابق وكذلك متابعة سير العمل بالمواقف واعمال التحصيل ،حيث ناقشت " المحافظ " آلية ضبط منظومة التحصيل من خلال تشكيل لجان تختص مهمتها المرور على المواقف لحساب متوسط قيمة الكارتة المجمعة الشهرية وذلك لعرضها على اللجنة العليا بجلستها القادمة لبحث إمكانية لتطبيقها...



كما ناقشت " المحافظ " عدد من الملفات والطلبات المقدمة للجنة ،وأكدت على تفعيل الإجراءات اللازمة تجاه سيارات الأجرة المخالفة لخطوط السير المقررة و دفع العمل لضبط منظومة العمل بالمواقف .



