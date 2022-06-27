محافظ جنوب سيناء يتابع إنشاء المرحلة الأولى بجامعة السويس

جنوب سيناء _فايزة مرسال

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، خلال جولة تفقدية بمدينة أبورديس الأعمال الإنشاء الجارية بجامعة السويس "فرع جنوب سيناء" بأبورديس، لمتابعة مراحل التنفيذ، والوقوف على المعوقات التي قد تعوق أعمال التنفيذ والعمل على حلها، وذلك اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، ومبروك الغمريني رئيس مدينة أبورديس، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات جهاز التعمير، والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب، وممثلي الشركات المنفذة.

وأشاد المحافظ بتقدم العمل بمراحل التنفيذ، مؤكدًا على تضافر كافة الجهود لإنهاء المرحلة الأولى من المشروع، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تضم الجامعة نحو 13 كلية مختلفة، وتبلغ مساحتها 50 فدانا بمنطقة حي السلام، تمويل وزارة التعليم العالي.

وأوضح فودة أنه جرى إنشاء هذا الصرح الجامعي، لمساعدة أبناء جنوب سيناء خاصة البدو في استكمال تعليمهم الجامعي، وإنهاء معاناة أولياء الأمور وما يتكبدونه من مشقة وأموال طائلة خلال سفرهم وإقامتهم في المحافظات المختلفة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تتضمن 4 كليات، وهم الآداب، العلوم ، التربية، التجارة، وبلغت نسبة التنفيذ بها نحو 35%، بينما تتضمن المرحلة الثانية 9 كليات هم : الهندسة "مدني، عمارة، كهرباء، ميكانيكا، التعدين، البترول،"، والمجمع الطبي ويضم "الطب، العلاج الطبيعي، الأسنان، الصيدلة، التمريض، ومستشفى جامعي ومراكز طبية متخصصة"، وكليات التكنولوجيا، والثروة السمكية، و اللغات والترجمة، والزراعة الصحراوية والأغذية، و التصاميم والفنون، والطب البيطري، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومجمع رياضي وأنه سيجري تطوير المنطقة من حولها، وإقامة مساكن للطلاب المغتربين على أعلى مستوى.

كما بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير مخطط ومقترحات تطوير حي السلام بمدينة ابو رديس، خلال اجتماع موسع بمكتب رئيس مدينة ابورديس ، اليوم الاثنين، بحضور اللواء ايمن الشريف السكرتير العام، ومبروك الغمريني رئيس مدينة ابورديس، ومديري الإدارات المعنية، وبحضور النائب سيد عوض عضو مجلس النواب عن مدن خليج السويس.

يشمل التطوير الحي البدوي وإنشاء وحدات سكنية ومنازل بدوية لأهالي المنطقة تواكباً مع افتتاح جامعة قناة السويس فرع جنوب سيناء بابورديس وفي اطار التعاون المثمر البناء بين محافظة جنوب سيناء وجهاز التعمير.

في سياق أخر كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بمقر مجلس مدينة ابورديس، أبطال بطولة الجمهورية المفتوحة للأندية تحت ١٢ سنة بنين وبنات من أبناء المحافظة الحاصلين علي المراكز الأولى بالبطولة ، حيث قام المحافظ بتسليمهم شهادات تقديرية ومكافأة مالية فورية تشجيعاً وتحفيزاً لهم.