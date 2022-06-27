محافظ بني سويف يستقبل وزيرة الهجرة في مستهل زيارتها للمحافظة.. صور

بنى سويف -هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، في مستهل زيارتها للمحافظة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، بلال حبش نائب المحافظ ، أوفى جيلين رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة ،عدد من وفد السفارة الألمانية بالقاهرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

حيث رحب محافظ بني سويف بالسيدة الوزيرة ،معربا عن تقديره وأبناء المحافظة لهذه الزيارة الهامة، والتي تتضمن افتتاح قاعات تدريب المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ضمن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومؤسسة مصر الخير لتمكين وتدريب الشباب المصري في 14 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

من جانبها أكدت وزيرة الهجرة اهتمامها الكبير بمحافظات الصعيد ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن ورؤية مصر التنموية خاصة في مجال مواجهة الهجرة غير النظامية من خلال مبادرة "مراكب نجاة "معربة عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال الذي وجدته من محافظ بني سويف وقيادات المحافظة



محافظ بني سويف يستقبل وزيرة الهجرة (1)



محافظ بني سويف يستقبل وزيرة الهجرة (2)



محافظ بني سويف يستقبل وزيرة الهجرة (3)