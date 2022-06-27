محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد بنك ناصر لبحث تسويق المنتجات اليدوية المحلية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، مع الدكتورة علا عاطف وأحمد القاضى مستشارى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، ومسئولى إحدى شركات الخدمات والتكنولوجيا، بحضور مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة وذلك فى إطار جهود المحافظة لإحياء الحرف التراثية واليدوية بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.

وناقش المحافظ مع الوفد أوجه الاستفادة من منصة جذور للتسويق الإلكترونى لدعم قطاع الصناعات اليدوية والصغيرة بالمحافظة وتسويق وبيع المنتجات؛ بالإضافة لمناقشة القروض الميسرة التى سيمنحها البنك للأفراد والجمعيات لمضاعفة الكميات المنتجة.

وقال المحافظ إنه جرى توقيع عدد من البروتوكولات بين مديرية التضامن الاجتماعى وعدد من الجمعيات الأهلية بالخارجة والداخلة وبلاط مع شركة لخدمات التكنولوجيا لتسويق منتجاتها إلكترونيًا. كما تم وضع الأكواد لـ630 منتجا، تمهيدًا لتسويقها على موقع الشركة خلال 20 يومًا.

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتطوير ورفع كفاءة حديقة بلاط العامة المقامة على مساحة 5000 م٢ بوسط المدينة لافتتاحها فى عيد الأضحى المبارك كمتنزه حضارى للمواطنين، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمركز بلاط يرافقه الأستاذ جهاد متولى رئيس المركز والمهندس محسن مغربى مدير عام الطرق بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بزيادة المسطحات الخضراء واستغلال المساحات الشاغرة وعمل صالة مناسبات، بالإضافة لتزويد الحديقة بألعاب ترفيهية للأطفال بجانب الملعب وحمام السباحة.

فى سياق أخر التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، مع اللواء عصام خضر مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوفد المرافق، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومدير عام مركز المعلومات بالمحافظة.

واستهدف اللقاء بحث عقد بروتوكول تعاون لتطبيق نظام الذاكرة المؤسسية وتطوير أسلوب العمل الإدارى بديوان عام المحافظة؛ بما يضمن سرعة الحصول على البيانات والمعلومات فى كافة الإدارات والقطاعات داخل وخارج الديوان، وربط كافة الإدارات ذات الصلة بعضها ببعض، وتوفير منظومة مؤمنة لتوثيق وتبادل البيانات وهى الجهود التى تأتى ضمن خطة المحافظة للتحول الرقمى وميكنة الأداء الحكومي.