محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير والرصف في طنطا

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أعمال التطوير الجارية بمدينة طنطا ، حيث تفقد أعمال تطوير شارع النحاس والذي سوف يتم البدء في أعمال توسعته كونه من المحاور المرورية الهامة التي تربط ما بين شارع البحر وميدان الإسكندرية وكوبري النحاس الذي يربط النحاس بالكفور القبلية، حيث وجه المحافظ بتوحيد عرض الرصيف بشارع النحاس والبدء في أعمال تركيب بالوعات المطر تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير.

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال تركيب المطبات الصناعية بمنطقة الكورنيش، وجاري استكمال تركيب المطبات في باقي الشوارع الرئيسية ،واختتمت الجولة بتفقد شارع حافظ وهبي والذي يعد محورا مروريا هاما حيث يوجد به منطقة التجنيد والمستشفى العسكري وبنك الدم وهيئة الأبنية التعليمية.