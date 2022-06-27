محافظ الشرقية يفتتح معرضا لبيع السلع والمواد الغذائية ومستلزمات عيد الأضحى

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية ومستلزمات عيد الأضحى المبارك والذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الأساسية والمواد الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار اقتصادية ومخفضة للمواطنين.

أوضح المحافظ أن المعرض يضم 20 باكية تحتوى على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية من اللحوم البلدية والتى تتراوح أسعارها ما بين 110 جنيهات للحوم الطازجة و135 جنيها للحوم الضأن، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة والدواجن ومصنعات اللحوم والملابس الجاهزة والأحذية.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها عن السوق بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20%، مشدداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

أشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع الغرفة التجارية والتجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار لمواجهة الغلاء ولتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل ووجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومى نظراً للإقبال المتزايد عليها من جمهور المستهلكين مع المتابعة المستمرة لجودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

شارك فى الافتتاح سعد الفرماوى السكرتير العام، والمهندس محمد الزايد رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، ووائل العاصى مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حى أول.