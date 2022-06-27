محافظ الدقهلية يحيل 32 محضرا بمخالفات تم ضبطها للنيابة العامة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والإحتكار .

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على الاسواق والمحلات والمخابز اسفرت عن تحرير 32 محضرا بالمخالفات المتنوعة والتى تم ضبطها بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التى تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة...ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.



ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على الاسواق والمحلات والمخابز بمراكز نبروه والمنصورة و السنبلاوين وان المحاضر التى تم تحريرها كانت عباره عن 8 محاضر نقص وزن لرغيف الخبز و5 محاضر عدم توافر مواصفات انتاج الخبز و1 محضر تصرف فى دقيق مدعم و1 محضر تجميع خبز و1محضر مخالفة تعليمات و13 محضر عدم اعلان عن الاسعار و1 محضر غش تجارى و1 محضر سلع بدون فواتير و1 محضر مخالفة قانون حماية المستهلك واضاف انه تم التحفظ على 80 شيكارة بودرة سيراميك 750 كيلو جرام أجبان متنوعة.



وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.



جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، فى هذا الشأن بالمحافظات.



جانب من الحملات التموينية بالدقهلية (1)



جانب من الحملات التموينية بالدقهلية (2)



جانب من الحملات التموينية بالدقهلية (3)



جانب من الحملات التموينية بالدقهلية (4)



جانب من الحملات التموينية بالدقهلية (5)









