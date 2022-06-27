محافظ البحيرة يكرم الأولى على الإعدادية ويعلن تكفل "حياة كريمة" برعايتها دراسيا

البحيرة - ناصر جودة

كرم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الطالبة علا رفعت الأولى على المحافظة بالشهادة الإعدادية بديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور .

وأعلن محافظ البحيرة عن تكفل مؤسسة حياة كريمة للطالبة المتفوقه ورعايتها حتى الانتهاء من دراستها الجامعية نظرا لظروفها الاقتصادية الصعبة .

وأكد محافظ البحيرة على تقديم كافة أوجه الدعم المعنوي والمادي للطالبة ابنة البحيرة ورعايتها بشكل مؤسسى، مضيفا أن ابنة البحيرة المتفوقه هى نموذجا ملهما للنجاح وتحدى كافة الصعاب للوصول تحقيق كل الطموحات.

ومن جانبها أعربت علا رفعت الطالبة المتفوقه عن جزيل شكرها لمحافظ البحيرة ومؤسسات الدولة لدعمها خلال دراستها،وأهدت علا الأولى على الإعدادية بمحافظة البحيرة، نجاحها وتفوقها إلى والديها اللذان بذلا جهداً كبيراً معها خلال مشوارها.

واوضحت الطالبة علا رفعت ، الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، عن سعادتها بالدعم الكبير الذى شاهدته والتكفل بكامل مصاريفها التعليمية، وهو ما جعلها تعدل رغبتها فى الالتحاق بالثانوية العامة بدلا من التمريض، مؤكدة أنها تفتخر بوالدها عامل النظافة، مشيرة إلى انها تتمنى أن تدخل كلية الطب تخصص الجراحة بعد مرحلة الثانوية العامة، وتكون طبيبة مثل الدكتور مجدى يعقوب.



محافظ البحيرة يكرم الأولى على الاعدادية (1)



محافظ البحيرة يكرم الأولى على الاعدادية (1)



محافظ البحيرة يكرم الأولى على الاعدادية (2)



محافظ البحيرة يكرم الأولى على الاعدادية (3)



محافظ البحيرة يكرم الأولى على الاعدادية (4)



محافظ البحيرة يكرم الأولى على الاعدادية (5)