مجلس الوزراء التونسي يُصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم الرئاسية

أ ش أ

ترأست رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، اليوم الاثنين اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم المصادقة على مجموعة من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية.



وذكر بيان مجلس الوزراء التونسي أنه تمت المصادقة -خلال الاجتماع- على مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 يوليو 1994 المتعلق بطرق توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري، ومشروع مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وكذلك مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في غرّة يوليو 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام فقرتين من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.



كما تمت الموافقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 يناير 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بإتمام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وتخزينها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2021 - 2022، وكذلك مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2022 - 2023.