متى يتم إنهاء حالات خدمة الأب الكاهن فى الكنيسة؟.. التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر الكاهن، حجر الأساس فى بنيان الخدمة ب الكنيسة الأرثوذكسية ، ومن تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب والراهبة والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة والأسقف والبطريرك، ويقوم بالخدمات الرعوية والطقسية والكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار.

وحددت لائحة المجمع المقدس فى الكنيسة حالات إنهاء خدمة الأب الكاهن.

1- بسبب العجز: وتصرف له مستحقاته كاملة.

2- عند وفاة الأب الكاهن يصرف للزوجة 50% مما كان يتقاضاه زوجها وذلك حتى وفاتها، ويصرف 50% مثلها للأبناء، لحين زواج آخر بناته ووصول آخر أبنائه لسن 28 سنة أو التحاقه بوظيفة أو عمل أيهما أسبق.

3- عند تجريد الكاهن: يصرف له مبلغ يعادل البركة الشهرية الذي كان يتقاضاها عن كل سنة من سنين عمله بالكهنوت بعد أن يسلم دفتر التوثيق (إذ كان كاهن موثق).