مترو الأنفاق ينظم دورات لرفع كفاءة مهندسى الصيانة والتشغيل والتحكم المركزى

كتب سيد الخلفاوى

تفقد المهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ورش شبرا الخيمة الخاصة بصيانة قطارات الخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب، و رافقه المهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الثاني والمهندس أحمد عبدالباري مدير عام الوحدات المتحركة بالخط الثاني، وخلال الزيارة قام المهندس الفضالى بحضور الإمتحان العملى لمهندسي الصيانة و التشغيل والتحكم المركزى بالخط الثاني للتدريب على إزالة كافة عوارض الوحدات المتحركة لتحسين مستوى الخدمة.

يذكر أنه تم عمل دورات تدريبية تحريرية خلال الفترة السابقة وتم تقسيم المهندسين إلى ثلاث مجموعات، بعد الإنتهاء من الدورات التحريرية وتم عمل إختبارات عملية على إزالة كافة أشكال العوارض المفاجئة التى يمكن أن تحدث أثناء التشغيل، وتؤكد الشركة فى بيانها أنها مستمرة فى عمل دورات تدريبية لجميع العاملين بمختلف الإدارات.

جاء ذلك بناء على ما توجيهات وزير النقل بشأن الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق ميزة تنافسية ضمن سوق النقل السككي فى ظل الإنفتاح الذى تشهده وزارة النقل و تأكيد وزير النقل على رفع كفاءة جميع العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للإستمرار فى تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب .

وفى السياق ناشد " متحدث المترو "أحمد عبدالهادي بكير جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.