اليوم السابع
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وتضافر الجهود لحماية الأمن القومى العربى..

متحدث الرئاسة: مباحثات الرئيس السيسي بعمان والبحرين تتناول قضايا وأزمات دولية

الإثنين، 27 يونيو 2022 11:15 ص
متحدث الرئاسة: مباحثات الرئيس السيسي بعمان والبحرين تتناول قضايا وأزمات دولية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جولة خارجية للقيام بزيارة رسمية إلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيبحث خلال الجولة، مع شقيقيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

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