متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يجتمع برجال أعمال عمانيين غدا لبحث الاستثمار

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مواقف سلطنة عمان متزنة وذات حكمة شديدة، ولها مواقف مشرفة مع مصر فى إطار المحطات التاريخية المفصلية، حيث كان للسلطنة موقف شديد فى أوائل الثمانينيات باستمرار العلاقات مع مصر بعد الخلافات التى حدثت بعد اتفاقية السلام.

أضاف بسام راضى، فى مداخلة هاتفية مع مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يزور غدا مملكة البحرين، بعد زيارة اليوم إلى سلطنة عمان، مؤكدا أن الزيارتين ضمن الجولة الخليجية التى تأتى فى إطار العلاقات المصرية العربية، مع الأخوة والأشقاء استكمالا لمجموعة اللقاءات التى قام بها الرئيس السيسى خلال هذا الشهر.

وأوضح السفير بسام راضى، أن هناك تحركات كثيرة بسبب الأوضاع العالمية، "الزيارة اليوم لعمان زيارة أخوية، وتركز الزيارة على زيادة الاستثمارات بين البلدين، وغدا هناك مائدة مستديرة تجمع السيد الرئيس مع لفيف من كبار رجال الأعمال العمانيين، وسيتم طرح ملفات كثيرة عن فرص الاستثمار الموجودة فى مصر، وهناك تركيز على الشق الاقتصادى والاستثمارى وزيادة التجارة بين البلدين".

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "قمة مجلس التعاون الخليجى مع الولايات المتحدة ومصر والأردن والعراق، ولقاء اليوم وغدا للسيد الرئيس من شأنه تناول القمة وتبادل وجهات النظر بحيث يكون هناك سياق موحد وتوحيد للمواقف وجدول أعمال محدد بالنسبة للقرارات والاستفادة من القمة المرتقبة".