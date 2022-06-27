ما الذي يحدث حال رفض استلام إعلان من المحضر؟

كتب أحمد حسنى

كثيراً من المواطنين يتصورن أن رفضهم استلام الإعلانات القضائية من المحضرين، هو بمثابة عودة الإعلان بدون تنفيذ، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية، ما الذى يحدث حال رفضك تسلم الإعلان من المحضر.

ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إن تصور المواطنين بعد استلام الإعلان تصور خاطئ، وذلك لآن قانون المرافعات المدنية والتجارية حدد البيانات التى يجب أن تتضمنها أوراق الدعاوى التى يتم الإعلان بها، حيث نصت المادة 9 من هذا القانون على أنه "يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:

1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان.

2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

3- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها.

4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

5- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.

6- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

فيما حددت المادة 10 من قانون المرافعات على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.