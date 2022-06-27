لو بتعانى من بكتيريا المعدة.. أطعمة يجب أن تدرجها فى نظامك الغذائى

كتبت ميرفت رشاد

هل تعانين من أمراض متعلقة بالقناة المعوية؟ تتطلب مشاكل الجهاز الهضمي هذه عناية طبية عاجلة في معظم الحالات، هذا صحيح بشكل خاص عند المعاناة من القرحة، أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأمراض هو بكتيريا تسمى Helicobacter pylori (H. pylori).



وتصيب هذه البكتيريا بطانة المعدة ويمكن أن تسبب أمراض القرحة الهضمية وقرحة الاثني عشر، يمكن أن تسبب أيضًا التهاب المعدة المزمن، تتطلب اضطرابات الجهاز الهضمي هذه تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، وهناك بعض الأطعمة التي قد تساعد في الوقاية من العدوى، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".



البروكلي تحتوي براعم البروكلي على أيزوثيوسيانات ، خاصة نوع يسمى سلفورافان الذي قد يكون فعالًا ضد الحلزونية البوابية، براعم البروكلي لها تأثير مضاد للأكسدة يقلل الالتهاب ويحسن صحة الأمعاء.

عسل مانوكا

تناول عسل مانوكا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يمكن أن يقلل من انتشار عدوى الملوية البوابية، يُعزى نشاط العسل المضاد للبكتيريا إلى الأسمولية العالية، وانخفاض درجة الحموضة ومحتوى بيروكسيد الهيدروجين مما يؤدي إلى نشاط فعال للجراثيم ضد الحلزونية البوابية ويثبط نشاطها في إنتاج السموم.

العرقسوس جذر عرق السوس (موليثي) علاج طبيعي شائع لقرحة المعدة، قد يساعد أيضًا في محاربة بكتيريا الملوية البوابية وفقا لدراسة ، يزيد عرق السوس من معدل القضاء على البكتيريا وله تأثير مضاد للبكتيريا، يبدو أيضًا أنه يساعد على منع بكتيريا الملوية البوابية من الالتصاق بجدران الخلايا ويساعد في تعزيز التئام القرحة.

البروبيوتيك تساعد البروبيوتيك في الحفاظ على التوازن بين بكتيريا الأمعاء الجيدة والسيئة، تتكون البروبيوتيك من بكتيريا جيدة تعيش في الأمعاء وتحفز إنتاج النباتات التي تقاوم هذه البكتيريا وتقلل من الآثار الجانبية.



لا تظهر أي أعراض على معظم المصابين بالبكتيريا الحلزونية البوابيةومع ذلك ، يمكن أن تتسبب البكتيريا في تلف البطانة الواقية الداخلية للمعدة وتؤدي إلى الإصابة بأمراض مثل القرحة الهضمية، تشمل أعراض القرحة الهضمية الملوية البوابية ألمًا خفيفًا أو حارقًا في المعدة، خاصةً على معدة فارغة، والانتفاخ، والغثيان، وفقدان الوزن غير المبرر، والقيء، والتجشؤ، وفقدان الشهية.