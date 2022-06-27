كندا تفرض عقوبات جديدة على 74 شخصًا ومؤسسة في روسيا وبيلاروسيا

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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على 74 شخصًا ومؤسسة في روسيا وبيلاروسيا، في الوقت الذي يناقش فيه قادة مجموعة السبع، المجتمعين في ألمانيا، التهديد الذي يشكله الهجوم الروسي على أوكرانيا على الاستقرار العالمي.

ووفقًا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي، تشمل العقوبات 46 كيانًا مرتبطًا بقطاع الدفاع الروسي، و15 أوكرانيًا يدعمون الهجوم الروسي.

كما فرضت الحكومة الكندية عقوبات على 13 شخصًا مرتبطين بالحكومة والدفاع وكيانين في بيلاروسيا.

ويقول ترودو إن كندا تخطط أيضًا لفرض عقوبات على تلك المتعلقة بالتضليل، وما وصفه "بعملاء الدعاية التي ترعاها الدولة"، في محاولة لمواجهة تضليل الكرملين.

وتحظر كندا أيضًا تصدير التقنيات المتقدمة التي من شأنها تحسين قدرات التصنيع الدفاعي المحلي لروسيا.

كما حظرت كندا تصدير التقنيات والسلع المتقدمة التي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة إلى بيلاروسيا، وكذلك استيراد وتصدير مجموعة واسعة من السلع الكمالية بين كندا وبيلاروسيا.

وأعلن ترودو أيضًا أن كندا، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان، ستحظر استيراد بعض السلع الذهبية من روسيا؛ مما يؤدي إلى إغلاق السلعة خارج الأسواق الدولية الرسمية.