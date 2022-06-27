كل ما تريد أن تعرفه عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وأسبابه

كتبت إيناس البنا

نقص الانتباه وفرط النشاط مهي واحدة من أكثر اضطرابات النمو العصبي شيوعًا التي يعاني منها الأطفال اليوم، في حين أن الأعراض التي تبدأ في الظهور في مرحلة الطفولة المبكرة قد تقل أحيانًا مع تقدم العمر، لا يمكن لبعض الأشخاص التخلص من هذه الحالة.

وفقا لموقع "medlineplus" غالبًا ما يعاني الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من العديد من الاضطرابات المتزامنة مثل احترام الذات والسيطرة على الطبيعة، السلوك المندفع، ومشاكل في العلاقات، والتوتر مع تقدمهم في السن.

ما هي علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الطفل؟

في حين أنه من الطبيعي أن يعرض الأطفال القضايا السلوكية لأسباب عديدة، فإن أولئك الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لا يتخلصون منها أبدًا، في بعض الأحيان تكون الأعراض شديدة، غالبًا ما قد يقوم الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بما يلي:

لا تستطيع الانتباه وتجد صعوبة في التركيز

قد تكون المعاناة مع التقلبات الروتينية الشديدة في المزاج من العلامات المبكرة لمرض الزهايمر

وجود صعوبة في اتباع التعليمات

وجود صعوبة في إنهاء المهام

تجنب الجهد الذهني المركّز

فقدان الأشياء بسهولة

تشتت الذهن

النسيان

ما هى أسباب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

على الرغم من عدم وجود أسباب محددة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، يعتقد العلماء أن الجينات تلعب دورًا مهمًا في الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

بصرف النظر عن ذلك ، يُعتقد أيضًا أن العديد من العوامل الخارجية مثل بعض الإصابات والتعرض للمخاطر البيئية وانخفاض الوزن عند الولادة والاعتماد على الكحول أثناء الحمل وحتى الولادة المبكرة يمكن أن تسبب هذه الحالة.