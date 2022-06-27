قبل فض دور الانعقاد اليوم.. لجان مجلس الشيوخ تواصل اجتماعاتها الأخيرة

كتبت إيمان علي

تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، سلسلة من الاجتماعات قبل رفع دور الانعقاد الثاني للمجلس.

وتستكمل اللجنة الدستورية والتشريعية، مناقشة "تيسير إجراءات التقاضى "، وتناقش اللجنة المالية و الاقتصادية "مناخ الاستثمار في مصر"، كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى "المخدرات.. المخاطر وسبل المواجهة."

وتنظر لجنة الصناعة، مشاكل التجارة الداخلية وإيجاد حلول لها، وتناقش لجنة الإسكان الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى بشأن" إنشاء مطار دولى بمنطقة الدلتا"، وتستكمل مناقشة الافتراح برغبة المقدم من النائب أبو النجا المحرزي، بشأن إنشاء مطار بمنطقة قنا.

كما تبحث الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق عبد العزيز بشأن إدراج المقترح المعد والموقع من محافظ الدقهلية وكافة الجهات ذات الصلة بتوسعية ميزانية قرية ميت فارس- مركز بني عبيد محافظة الدقهلية بتوسعية سطحية نظرا للمعوقات المالية والفنية والمجتمعية التى ستواجه التوسعة العلوية، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كاميليا صبحي بشأن مشكلات العقارات السكانية القديمة ذات القيمة المعمارية المميزة، بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش لجنة التعليم الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزمي، بشأن الاستغلال الإعلاني الأمثل للأسوار المدرسية، ومناقشة الاقتراحين برغبة من النائب أحمد فوزي بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي داخل قرية بنى حميل بمركز البلينا، وإنشاء مدرسة فكرية داخل المركز، بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول استعادة واستدامة الوعى الوطنى في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بحضور ممثلي الحكومة.

وفي السياق ذاته، تبحث لجنة الزراعة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمود حمزة بشأن موضوع سرعة تحرير عقود البيع الخاصة بالمنازل والأراضي الزراعية التابعة للمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بحضور ممثلي الحكومة.

وتجتمع لجنة الثقافة لمناقشة اقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الدابي بشأن "تطوير قصور الثقافة بالبحر الأحمر"، بحضور ممثلي حكومة، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف بشأن "إنشاء قصر ثقافة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط"، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بحضور ممثلي الحكومة، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزي بشأن "ضم قرية عرابة أبيدوس إلى الخريطة السياحية للدولة المصرية"، بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد في شأن تفعيل المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد فتحى في شأن تضمين قواعد البيانات القومية، ساقطى القيد وغير حاملى بطاقات الرقم القومى.