"فصل لربك وانحر".. أسعار وأنواع الأضاحى قبل أيام من عيد الأضحى (فيديو)

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من سوق المواشى بمدينة بنها، وذلك قبل أيام من حلول عيد الأضحي المبارك، لاستعراض أسعار الماشية ما بين الأبقار والجاموس والجمال والخراف، حيث شهد السوق اليوم إقبالا كبيرا من التجار والمربين، إلا أنه كان هناك ركود بحركة البيع والشراء، نظرا لوجود ارتفاع طفيف بالأسعار وبدء انتشار مرض الحمى القلاعية وبدء عمليات التحصين من قبل الطب البيطري. بالمحافظات المختلفة.





وقال المعلم رضا أبو حامد أحد القائمين على إدارة سوق الماشية ببنها، إن السوق يشهد رواجا في حركة البيع والشراء من قبل المواطنين والتجار والفلاحين عن الأسابيع الماضية، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يعد هذا هو السوق الرئيسى بالقليوبية، على الرغم من وجود زيادة طفيفة في أسعار للحوم والتربية لكافة أنواع الماشية.



وتابع المعلم رضا، أن اللحوم البقرى أغلى من اللحوم الجاموسى، موضحا أن أسعار الفحالى الجاموسى تبدأ من 70 جنيها للكيلو حتى 72 جنيها للكيلو، وبالنسبة للكليو اللحوم البقرى تبدأ من 75 جنيها للكيلو وحتى 78 جنيها للكيلو، وبالنسبة للأنثى البقرى تبدأ من 60 جنيها للكيلو حتى 65 جنيها للكيلو، واللحوم الضأن تبدأ من 70 جنيها للكيلو، والبتلو الصغير تبدأ من 6000 جنيه، وحتى 10000 جنيه للعجل البتلو، أما العجل البقرى الصغير يبدأ من 8000 حتى 11 ألف جنيه، مشيرا إلى أن أعلى سعر تم تسجيله اليوم في الشراء 40 ألف جنيه لعجل بقرى "لحوم"، أما سعر اللحوم الجملى فيبدأ من 120 جنيها للكيلو.

