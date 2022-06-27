غدا.. ورشة بعنوان "خروف العيد" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية- جاكلين منير

تنظم مكتبة الاسكندرية ورشة عمل مجانية للأطفال والنشء تحت عنوان: "خروف العيد"، وذلك غدا الثلاثاء، في تمام الحادية عشرة صباحًا، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الورشة على تعليم الأطفال كيفية صناعة نموذج كارتوني لخروف العيد، بخامات بسيطة من خلال التعرف على الأدوات المستخدمة من ورق وفوم وقطن وألوان وصمغ، وكيفية توظيفها معًا، وكذلك المراحل والخطوات الأساسية ابتداء من رسم الخروف وحتى تزيينه.

تقدم الورشة أ. أسماء عبد العليم؛ مدربة الورش الفني وصاحبة الخبرة في مجال الحرف والفنون اليدوية.

تهدف الورشة إلى تعليم الأطفال والنشء كيفية إعادة استخدام الأشياء القديمة في صنع أشياء جديدة، وكذلك تعريف الأطفال بعيد الأضحى المبارك، والهدف والغاية السامية من تقديم الأضحية، بالإضافة إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال.

تستغرق الورشة يومًا واحدًا، وهي مجانية، وتستهدف الأطفال من سن 10 إلى 12 سنة.