اليوم السابع
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عروض مسرحية خلال حفل تخرج طلاب المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر.. صور

الإثنين، 27 يونيو 2022 11:32 م
عروض مسرحية خلال حفل تخرج طلاب المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر.. صور جانب من عروض الأطفال
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس اليوم بمسرح الإدارة التعليمية بمدينة نصر، أول حفل تخرج، حيث قدم الأطفال عروضا مسرحية وفنية من تأليف وإخراج فريق المدرسة، تحت رعاية كل من دكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم ومحمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة.

وقال أحمد مدير المدرسة أنها تجربة أثبتت نجاحها في مراعاة المعايير الدولية فى التعلم الذي يقوم على تنمية المهارات واللغة الإنجليزية. وتعليم التلاميذ الابتكار والإبداع والنشاط الفني والرياضة.

جانب من عروض الأطفال
جانب من عروض الأطفال

 

عروض أطفال المدرسة
عروض أطفال المدرسة

 

عروض الأطفال
عروض الأطفال

 

 


التربيه والتعليم

عروض الاطفال

مصطفى النحاس

طارق شوقى



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